I Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina donano il sangue

Raccolta sangue dell’Avis comunale presso la Compagnia Carabinieri di Cirò Marina

La Redazione

Cirò Marina,

domenica 02 Maggio 2021.

Nella giornata del 30 aprile è stata organizzata, presso la caserma della Compagnia Carabinieri di Cirò Marina, una raccolta di sangue con il coinvolgimento dei carabinieri e dei loro familiari. Ciò allo scopo di favorire il conseguimento dell’autosufficienza nella provincia, particolarmente importante in periodi di forti criticità, come quello che stiamo vivendo a causa dell’evento pandemico da COVID-19, che compromettono la regolare raccolta di sangue e di conseguenza ne diminuiscono la disponibilità.

L’attività, promossa con l’AVIS di Cirò Marina, è stata svolta nel cortile della citata caserma, con l’utilizzo di un’autoemoteca in possesso dell’AVIS Provinciale di Crotone, nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione/contenimento del fenomeno epidemico Covid-19. Sono state raccolte 19 sacche di sangue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA