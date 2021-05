Torretta, Beatrice Nigro confermata presidente Avis Comunale

Entrano nel direttivo anche tre giovani, Serghei Marchetti, Giuseppe Tursi, e Antonio Pio Fortunato

CRUCOLI TORRETTA,

domenica 02 Maggio 2021.

Una delle tante Giornate di donazione organizzaste dall’Avis Torretta

Si è svolta il 17 aprile scorso, presso il Salone della Chiesa di San Francesco, nel pieno rispetto delle vigenti normative anti Covid-19, l’annuale assemblea dei soci Avis della sezione di Crucoli Torretta, chiamata soprattutto ad eleggere le cariche interne per il mandato 2021-24.

Al termine dell’assise, presieduta dal presidente provinciale Pietro Vitale ed alla presenza di un ristretto numero di donatori, viste appunto le restrizioni dovute alla pandemia da coronavirus, Beatrice Nigro (Antonella per tutti, foto in basso) è stata riconfermata nella carica di presidente della sezione cittadina.

La neo rieletta, nel porgere il proprio saluto di apertura d’assemblea e dopo aver ringraziato tutti i presenti, ha inteso evidenziare le raccolte di sangue svoltesi durante l’ultimo anno e gli ottimi risultati raggiunti, nonostante le problematiche organizzative e logistiche dovute, appunto, alla grave situazione di emergenza sanitaria che da inizio 2020 ha sconvolto l’intero pianeta.

A termine dell’incontro, la Nigro si è detta “onorata per essere stata confermata per il triennio a venire a capo dell’Avis Comunale Crucoli Torretta”, ed ha quindi annunciato la conferma nel direttivo per il tesoriere Luigi Aiello il consigliere provinciale Antonio Labonia, mentre tre nuovi membri vi hanno fatto ingresso: Serghei Marchetti, con incarico di segretario, Giuseppe Tursi, revisore dei conti, e Antonio Pio Fortunato, consigliere.

