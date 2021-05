Astori, a tre anni dalla morte il processo e la condanna: le tappe della vicenda

A tre anni dalla morte il processo e la condanna: le tappe della vicenda Condannato ad un anno (con pena sospesa). Questa la sentenza del processo che vedeva come unico indagato per la morte di Davide Astori il professor Giorgio Galanti, l’ex direttore di Medicina Sportiva dell’ospedale fiorentino di Careggi che nel luglio del 2017 […]

La Redazione24

,

lunedì 03 Maggio 2021.

A tre anni dalla morte il processo e la condanna: le tappe della vicenda Condannato ad un anno (con pena sospesa). Questa la sentenza del processo che vedeva come unico indagato per la morte di Davide Astori il professor Giorgio Galanti, l’ex direttore di Medicina Sportiva dell’ospedale fiorentino di Careggi che nel luglio del 2017 effettuò la visita per l’abilitazione agonistica di Astori

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA