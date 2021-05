Camigliatello, Cade da cavallo e si ferisce: recuperato dal Soccorso alpino

E’ accaduto in Sila. Intervenuto l’elisoccorso, non è grave

Camigliatello Silano,

lunedì 03 Maggio 2021.

Un uomo è rimasto ferito, in maniera non grave, in seguito ad una caduta da cavallo a Croce di Magara, nei pressi di Camigliatello Silano.

Il fatto è accaduto in località Fallistro.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti gli operatori della stazione Sila-Camigliatello del Soccorso Alpino e speleologico Calabria che hanno raggiunto la zona dove è avvenuto l’incidente. Constate le condizioni della persona ferita, originaria di Corigliano Rossano, è stata allertata la Centrale operativa del 118 di Cosenza che ha inviato sul posto un’ambulanza. Allo scopo di velocizzare le operazioni di trasferimento in ospedale del ferito, anche in conseguenza delle interruzioni in atto sulla Statale 107, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato dopo pochi minuti e, dopo avere stabilizzato il ferito, ha ripreso il volo in direzione del nosocomio cosentino. (ANSA).

