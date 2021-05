Il Comune di Crotone lancia “Adotta un’area verde”

La nota dell’assessorato al Verde Pubblico del Comune di Crotone

Crotone,

lunedì 03 Maggio 2021.

ono già numerose le richieste di adozione di aree verdi da parte dei cittadini, di condomini, di associazioni che stanno aderendo all’invito lanciato, negli scorsi giorni, dall’assessorato al Verde Pubblico, circostanza che dimostra il grande senso di appartenenza e di attenzione per la città.

Al fine di agevolare ulteriormente la partecipazione di quanti intendano manifestare la volontà di “adottare” un’area verde l’amministrazione ha pubblicato uno schema di domanda che può essere scaricato dal sito dell’Ente

Naturalmente le domande già pervenute all’Ente saranno comunque tenute in considerazione ai sensi dall’iniziativa che, prevede, tra l’altro che, per ogni richiesta, verrà garantita l’evidenza pubblica per la durata di sette giorni, attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ente.

Decorsi i tempi stabiliti si procederà a valutare le relative richieste e, qualora per il medesimo sito perverranno più richieste di adozione la selezione avverrà attraverso i criteri stabiliti dalla delibera di indirizzo (prospicienza del candidato affidatario rispetto all’area verde individuata, compatibilità progettuale dell’intervento con il contesto circostante, capacità di promozione dei principi di cultura, socialità, integrazione e rispetto dell’ambiente, ordine cronologico)

