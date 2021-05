Lukaku: “Il miglior anno della mia carriera, ho voluto festeggiarlo con la gente”

Lukaku: “Il miglior anno della mia carriera, ho voluto festeggiarlo con la gente”L’attaccante ai microfoni di Sky dopo aver fatto “carosello” in auto per Milano: “Per molti di noi era il primo scudetto. Sono orgoglioso di vestire questa maglia e felice per tutti gli interisti” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

lunedì 03 Maggio 2021.

