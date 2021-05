Cirò Marina, la famiglia Giulio Trifino ringrazia tutto lo staff dell’unità anti-Covid dell’Ospedale di Crotone

Giulio: “Grati per avere salvato la vita a moglie”

Oscare Grisolia

Crotone,

mercoledì 05 Maggio 2021.

“In data 22 marzo 2021, siamo risultati positivi. Tutto il nucleo familiare composto da tre persone: Giulio Trifirò, mia moglie, Rita Barone e mia figlia Alessia. Io e mia figlia abbiamo svolto la quarantena presso il nostro domicilio, mia moglie, invece, Barone Rita, è stata ricoverata d’urgenza presso il reparto covid del S Giovanni di Dio di Crotone” Così ci ha riferito il Sig. Giulio Trifirò che ha voluto rendere pubblica la loro disavventura sanitaria, ma al contempo cogliere l’occasione per ringraziare di cuore tutto lo staff medico, infermieristico, sanitari e Oss dell’unità anti Covid del S, Giovanni Di Dio di Crotone per l’infaticabile dedizione e attenzione che hanno posto a salvaguardia della salute della moglie ma anche dei tanti altri ammalati che erano presenti presso il reparto.

“Grati per avere salvato la vita a moglie, continua la nota del Sig Giulio, ma anche per avere verificato quanto impegno, professionalità e attenzione è stato posto in essere e continua ad essere posto in essere da parte di tutti i sanitari del Centro Anti Covid della nostra provincia”. “Non so se sono eroi, come oggi si suole dire, ma sicuramente a loro deve andare tutta la nostra gratitudine e riconoscenza nella speranza che tutto questo possa finire al più presto e restituire a tutti, la giusta libertà”. Lungo l’elenco dei Dottori e delle dottoresse che hanno voluto ringraziare, ma un particolare ringraziamento lo hanno fatto alla “nostra compaesana, Carmen Maiorano”. La notizia positiva deve lasciare spazio, e lo facciamo con convinzione, all’auspicio che che tutti prestino la massima attenzione e seguano le indicazioni di protezione: distanziamento, mascherina, igiene, sanificazione, perché è bene ricordarlo, molti non sono stati fortunati come la Sig.ra Rita Barone, molti sono morti e ancora la “guerra” al Covid non è stata vinta né è finita.

