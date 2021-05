L’Unical Reparto Corse (URC), la squadra corse dell’Università della Calabria in visita a Cirò Marina

Accolti dall’Assessore allo Sport e Politiche Giovanili, Ferdinando Alfi e dal Sindaco Sergio Ferrari

Cirò Marina,

mercoledì 05 Maggio 2021.

L’Unical Reparto Corse (URC) è la squadra corse dell’Università della Calabria che nasce nel 2005 ed è formato da studenti iscritti a diversi corsi di laurea uniti dalla passione per il Motorsport dove “Umiltà, Rispetto, Collaborazione” sono i valori fondamentali che guidano tutta la preparazione del progetto.

Il Team, diviso in diversi gruppi secondo un vero e proprio organigramma, ha come obiettivo la progettazione e la realizzazione di una vettura da corsa in stile Formula che gareggerà alla Formula SAE / Student, una competizione tra studenti universitari diffusa in tutto il Mondo, dove ogni Team progetta, realizza, testa e promuove il proprio prototipo.

Per valorizzare la bellezza del territorio regionale e soddisfare i requisiti richiesti da una delle prove delle competizioni a cui prenderà parte, Formula SAE Italy a Varano De’ Melegari e alla Formula Student Spain a Barcellona, l’URC ha deciso di portare Metis, ultima vettura realizzata dal Team, nei posti più caratteristici della nostra Regione. Grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale di Cirò Marina, dopo una interlocuzione con l’Assessore allo Sport e Politiche Giovanili Ferdinando Alfi che di concerto con il Sindaco Sergio Ferrari hanno sposato fin da subito il progetto, i membri dell’URC sono riusciti a catturare la bellezza del territorio cittadino, iniziando il loro percorso dalla spiaggia sottostante il promontorio di Madonna di Mare, per poi proseguire in prossimità dello storico faro in località Punta Alice e terminare presso l’antico complesso dei Mercati Saraceni.

