MINISTERO DELLA DIFESA – CONCORSO (scad. 3 giugno 2021)

La Redazione24

,

mercoledì 05 Maggio 2021.

Concorsi, per titoli ed esami, per l’ammissione di sei allievi

ufficiali piloti di complemento (AUPC) del Corpo di Stato maggiore

e del Corpo delle Capitanerie di porto al 20° corso di pilotaggio

aereo con obbligo di ferma di dodici anni e per l’ammissione di

centosettanta allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP)

ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della

Marina militare al 22° e 23° corso AUFP.

(21E04543)

