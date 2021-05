Cataldo Golino è il nuovo presidente dell’AVIS comunale di Cirò Marina. Nel 2020 raccolte ben 704 sacche di sangue, la sede sarà “Casa del Donatore”

Lascia la presidenza Mariangela D’Agostino e volge un pensiero a quanti stanno vivendo momenti duri e difficili inflitti dall’infezione del Covid-19 e a quanti per lo stesso motivo hanno lasciato questa terra

Cirò Marina,

giovedì 06 Maggio 2021.

Nella serata del 2 maggio 2021, presso l’oratorio antistante la Chiesa di San Nicodemo si è svolta l’Assemblea annuale dell’AVIS comunale di Cirò Marina che ha informato i soci sulla vita, lo sviluppo dell’associazione e sull’andamento delle attività svolte durante il 2020.

All’Assemblea hanno partecipato il Presidente AVIS Provinciale Pietro Vitale, il Segretario regionale AVIS Calabria Giuseppe Perpiglia, e a rappresentare il Sindaco e l’Amministrazione Comunale il Vice Sindaco Pietro Mercuri e l’Assessore Ferdinando Alfì.

Il Presidente Mariangela D’Agostino ha aperto i lavori assembleari volgendo un pensiero a quanti stanno vivendo momenti duri e difficili inflitti dall’infezione del Covid-19 e a quanti per lo stesso motivo hanno lasciato questa terra; pensiero particolare è stato volto al socio donatore Maresciallo Salvatore Scilanga.

Nella relazione associativa è stato evidenziato l’impegno costante da parte del Consiglio Direttivo, il quale nel contesto pandemico non è riuscito ad organizzare eventi sociali e relazionali, ma ha espletato senza alcun limite l’azione principale della mission dell’AVIS con il raggiungimento di risultati che hanno contribuito a coprire il fabbisogno di sacche di sangue nella provincia di Crotone: sono state raccolte nel 2020 ben 704 sacche di sangue!

Un vivo ringraziamento è stato fatto ai 568 soci donatori e tutti i cittadini che si sono avvicinati alla loro prima donazione e che risultano essere oltre 100.

Il Consiglio Direttivo ha espresso particolare apprezzamento nei confronti del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale, vicina all’Associazione AVIS anche grazie all’ampliamento delle sede concessa. Questo ha permesso l’avvio della procedura di accreditamento delle unità di raccolta fissa a Cirò Marina. Si realizzerà così un obiettivo ambito a tutti i soci: la “ Casa del Donatore ”.

Nel corso dell’Assemblea sono stati approvati i bilanci ed è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo che al suo interno ha rinnovato le cariche sociali per il quadriennio 2021/2024.

È stato eletto Presidente Cataldo Golino già componente del Consiglio Direttivo e socio donatore sin dalla fondazione dell’AVIS a Cirò Marina.

A sostenere il Presidente sono stati eletti Mariangela D’Agostino Vice Presidente Vicario, Enza Marino Vice Presidente, Filomena Mingrone Segretario, Maria Giovanna Liotti Tesoriere.

Cristina Scarpello, Anna Figoli, Secondo Carlino, Vincenzo Siciliani, Leonardo Novello, Andrea Mistretta, Franco Dima sono stati eletti consiglieri.

È stata eletta come Revisore Unico la dottoressa Elena De Micco esperta in campo amministrativo e contabile.

Dopo aver ricoperto il ruolo di presidente per due mandati consecutivi Mariangela D’Agostino ha voluto, a suo fine mandato, ringraziare i consiglieri e il responsabile di progetto di Servizio Civile Nazionale Claudio Staglianò, per il supporto e il lavoro svolto in questi anni.

A tutti ha augurato di vivere il futuro arricchiti da tanta esperienza che sicuramente reinvestiranno, fermamente convinta che ognuno di noi abbia il preciso dovere di trasmettere ciò che ha ricevuto perché l’AVIS fermamente ritiene che l’Umanità abbia un valore ben superiore alla mera sommatoria di quella dei singoli.

