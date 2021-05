De Jong: “Palla o gamba, io sono così. Mi rivedo in Kessie e se il Milan mi chiama…”

De Jong: “Palla o gamba, io sono così. Mi rivedo in Kessie e se il Milan mi chiama…”Intervista all’ex rossonero che ora gioca in Qatar: “Anche Bennacer mi somiglia, comanda il gioco. La Juve? Ciclo finito, non è più la squadra di una volta” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 06 Maggio 2021.

De Jong: “Palla o gamba, io sono così. Mi rivedo in Kessie e se il Milan mi chiama…”Intervista all’ex rossonero che ora gioca in Qatar: “Anche Bennacer mi somiglia, comanda il gioco. La Juve? Ciclo finito, non è più la squadra di una volta”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA