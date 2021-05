Il dilemma di Pirlo verso il Milan: Dybala o Morata? La risposta è nei numeri

giovedì 06 Maggio 2021.

Il dilemma di Pirlo verso il Milan: Dybala o Morata? La risposta è nei numeriUno è quasi infallibile da titolare, l’altro è il migliore per raddrizzare le partite: il casting per la spalla ideale di Ronaldo cerca una risposta definitiva per le ultime quattro giornate a partire dallo spareggio coi rossoneri

