Juve, col Milan torna Chiesa. Pioli pensa a Romagnoli. Napoli, tutto ok per Osimhen

giovedì 06 Maggio 2021.

Juve, col Milan torna Chiesa. Pioli pensa a Romagnoli. Napoli, tutto ok per OsimhenPirlo ritrova l’attaccante, mentre tra i rossoneri potrebbe restare fuori Tomori. Atalanta, sono out Gollini e Toloi

