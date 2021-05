La Juve insegue la Champions, CR7 la storia

La Juve insegue la coppa, CR7 la storia: bomber dei “tre mondi”, per essere come nessun altroÈ a +6 su Lukaku per il trono di capocannoniere, Ronaldo è già stato re dei goleador in Premier e Liga: sarebbe l’unico a riuscirci in tre diversi campionati dei top 5 europei. Ripartito a Udine, benzina fondamentale per […]

La Redazione24

,

giovedì 06 Maggio 2021.

La Juve insegue la coppa, CR7 la storia: bomber dei “tre mondi”, per essere come nessun altroÈ a +6 su Lukaku per il trono di capocannoniere, Ronaldo è già stato re dei goleador in Premier e Liga: sarebbe l’unico a riuscirci in tre diversi campionati dei top 5 europei. Ripartito a Udine, benzina fondamentale per la corsa Champions della Signora

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA