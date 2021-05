Soldi, campioni e nuovi progetti: Juve-Milan vale la stagione

giovedì 06 Maggio 2021.

Soldi, campioni e nuovi progetti: Juve-Milan vale la stagioneRestare fuori dalla Champions incide per almeno 50 milioni e pesa per un quarto del fatturato. In più, addio quasi sicuro di CR7 e Donnarumma. E Pirlo si gioca tutto

