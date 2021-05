Bogdan e Anderson da urlo: Salernitana-Empoli in 1 minuto

Bogdan e Anderson da urlo: Salernitana-Empoli in 1 minutoLa Salernitana si conferma seconda in classifica della Serie B dopo aver battuto l’Empoli e si avvicina alla promozione in Serie A. Basterà battere all’ultima giornata il Pescara già retrocesso continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 07 Maggio 2021.

Bogdan e Anderson da urlo: Salernitana-Empoli in 1 minutoLa Salernitana si conferma seconda in classifica della Serie B dopo aver battuto l’Empoli e si avvicina alla promozione in Serie A. Basterà battere all’ultima giornata il Pescara già retrocesso

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA