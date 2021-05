Bonesse (GD): “Il rinnovo esenzioni Ticket in Calabria è cosa giusta ma porta ancora più spostamenti”

La nota di Matteo Bonesse, Coordinatore provinciale GD Crotone

Crotone,

venerdì 07 Maggio 2021.

“Al fine di evitare occasioni di diffusione del Coronavirus (SARS-COV-2), le esenzioni Ticket in scadenza al 31 marzo 2021, sono prorogate di ulteriori mesi sette, fino al 31 ottobre 2021.”

Ciò è quanto dice all’interno della comunicazione fatta da parte del Commissario Longo nei confronti di tutte le aziende Ospedaliere in Calabria. Ottima cosa.

Il problema che tra il “dire ed il fare c’è in mezzo il mare”, in questo caso un abisso, se si pensi che alla maggior parte dei soggetti al quale dovrebbero risultare il rinnovo non risulta affatto.

Un qualcosa di inaccettabile, dati gli intenti giustissimi prefissati nella stessa comunicazione, ma che nella pratica è risultata l’antitesi date le molte persone che per tale motivo stanno accorrendo giustamente nelle Asp per rinnovare il ticket.

Penso che la regione dovrebbe impegnarsi ancora di più rispetto a tale situazione perché purtroppo ciò influisce anche nella campagna vaccinale e per tale motivo bisogna dare risposte immediate al fine di evitare brutte ripercussioni o lamentele da parte dei cittadini. C’è bisogno di sintonia e non di disordine in questo momento di rinascita, ed è giusto che sia così.

