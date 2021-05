Crotone, “Nuova Scuola Pitagorica”: intitolato a Giovanni Luigi Ferraro il fondo librario

L’avvocato Ferraro, Garante comunale dei diritti dei detenuti, sulla donazione del fondo librario, intitolato al compianto ingegner Ferraro, destinato ai locali della Nuova Scuola Pitagorica

La Redazione

Crotone,

venerdì 07 Maggio 2021.

Crotone è la città di Pitagora e della sua gloriosa scuola, e qui si sono poste ampie basi per l’odierna civiltà. Dovremmo ricordarcelo più spesso. Ecco perché il progetto, relativamente recente, della “Nuova Scuola Pitagorica” incarnava il luogo più indicato a ospitare il fondo librario, inaugurato lunedì 3 maggio, intitolato al compianto ingegnere Giovanni Luigi Ferraro, primo presidente co-fondatore della UNITRE di Crotone e del comprensorio, scomparso nel 2016.

Dunque, alla presenza della moglie, l’architetto Nella Mustacchio, e del figlio Federico, avvocato e Garante comunale dei diritti dei detenuti, è stato tagliato il nastro inaugurale del fondo librario, ora a disposizione della comunità tutta per approfondimenti, ricerche e riflessioni, in diversi ambiti. Erano presenti alla cerimonia, assieme al direttivo della NSP, guidato da Marco Tricoli, anche il sindaco, Vincenzo Voce, con il vice sindaco, Rossella Parise, e Giovanni Greco, presidente del Consiglio comunale. Lo stesso sindaco Voce, che era peraltro un suo collega, ha speso commosse parole di stima e amicizia nei riguardi dell’ingegnere e docente Giovanni Luigi Ferraro, illustrandone qualità professionali e anzitutto umane. «Lo spazio è aperto alla città – ha affermato Federico Ferraro –, uno spazio culturale dove ci sono dei materiali che abbiamo deciso di donare, in onore di mio padre, a questo centro di cultura». Vi è principalmente una sezione scientifica, per ora; poi saranno donate altre pubblicazioni quando il Covid allenterà la sua morsa: «Saranno altri testi di saperi diversi, tra cui letteratura e storia», ancora nelle parole di Federico Ferraro.

La “Nuova Scuola Pitagorica”, ha poi dichiarato Marco Tricoli, che la presiede, «è un luogo aperto a tutti e mi auguro, dopo la fine di pandemia, di realizzare diverse attività di studio e di condivisione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA