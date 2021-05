Diventa insegnante di Sostegno con il Diploma o la Laurea, iscriviti al Corso per partecipare all’abilitazione al TFA

Iscrizioni, entro il 20 maggio 2021

venerdì 07 Maggio 2021.

E’ in arrivo il bando di concorso per il TFA Sostegno, il periodo di formazione teorico-pratico che viene attivato presso le principali Università italiane e che, una volta portato a termine, consente di ottenere l’abilitazione necessaria per partecipare ai concorsi scuola come posto su sostegno.

Con il TFA puoi diventare un insegnante di sostegno. I posti a disposizione, già autorizzati, sono 6.191 divisi tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.

Requisiti del precedente bando.. in attesa del nuovo

Partecipare al TFA Sostegno per… Requisiti richiesti scuola dell’infanzia e scuola primaria Laurea in Scienze della Formazione Primaria o Diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico scuola secondaria di primo e secondo grado Laurea quinquennale + Abilitazione per la classe di concorso o Laurea quinquennale + 24 CFU posti per Insegnante Tecnico Pratico Diploma ITP (non sono richiesti i 24 CFU).

Diplomati Istituti Tecnici, Professionali e Geometri

Il Corso online di preparazione al TFA

Iscrizioni: entro il 20 maggio 2021

Durata del corso: 2 mesi

Giorni: 3 giorni alla settimana – lunedi, mercoledi e venerdi

Orario: 3 ore ogni lezione, pomeridiane

Modalità corso: Sincrona

Lezione: Lezioni in didattica a distanza con i docenti collegati in remoto, l’ultima ora è dedicata alla simulazione e correzione delle prove somministrate in aula. Test preselettivi e tracce prova scritta. Ogni lezione verrà registrata ed è sempre disponibile online verranno rilasciate i materiali di studio (dispense) in pdf.

Costo: € 532 € 399

Modalità di pagamento: in due rate, €200 acconto e €199 dopo un mese

