Emergenza coronavirus, in provincia di Crotone numeri in calo, tranne che a Belvedere Spinello e Crucoli

Nunzio Esposito

CROTONE,

venerdì 07 Maggio 2021.

Nel giorno in cui tornano alti i numeri percentuali dei contagi, per quanto riguarda la nostra provincia, il dato ancor più rilevante è la situazione di emergenza che vive soprattutto la comunità di Belvedere Spinello.

Nel piccolo centro del marchesato della presila crotonese, infatti, il totale dei casi positivi, alla data di ieri, 6 maggio, raggiunge quota 73, inclusi 3 pazienti in reparti covid, un numero inferiore soltanto alla città di Crotone (319), Isola Capo Rizzuto (149) e Cirò marina (83), che pure danno segnali di lievi diminuzioni di soggetti positivi nelle ultime 24 ore.

Sensibile rallentamento anche per Cutro, dove si passa da 76 a 53 casi attivi in un solo giorno, mentre a Savelli si torna a quota zero (erano 9 due giorni fa), così come a Caccuri (c’era ancora un solo caso attivo) ed al pari di San Nicola dell’Alto, Umbriatico e dell’unico comune free-covid, Carfizzi.

L’unico altro centro abitato i, seppur lieve risalita, assieme a Belvedere, è Crucoli, che in tre giorni passa da 22 a 26 casi, tra i quali i ricoveri ospedalieri salgono a 3.

Come dicevamo all’inizio, ieri è stato registrato un rapporto positività piuttosto alto nella provincia di Crotone: il 45,8% dei 142 tamponi processati è risultato positivo, cioè 65, a fronte di un 16% complessivo, riguardante i 5.719 soggetti positivi su 35.647 tamponi eseguiti in Calabria dall’inizio della pandemia.

Infine, alla data di ieri risultano ancora in tutto il territorio pitagorico 839 casi attivi di positività al coronavirus, di cui 799 obbligati alla quarantena domiciliare e 40 ospedalizzati, mentre il totale dei decessi arriva a quota 77 ed i guariti sono 4.803.

I vaccini somministrati nella sola giornata di giovedì 6 maggio sono stati 1.716.

