Festa della mamma, Save the children: “Calabria ultima per servizi”

Dati emersi nel sesto rapporto “Le equilibriste 2021”

Catanzaro,

venerdì 07 Maggio 2021.

Alla vigilia della ‘festa della mamma’, Save the Children lancia per il sesto anno consecutivo il rapporto ‘Le Equilibriste 2021’, da cui emerge, secondo quanto riporta una nota, il divario tra nord e sud anche rispetto alla condizione delle mamme con la Calabria al 20/mo e penultimo posto nell’indice regionale delle Madri ed all’ultimo posto nell’area servizi.

In particolare secondo il Rapporto, anche quest’anno, sono le regioni del Nord ad essere più mother friendly: qui si registrano dati ben oltre la media nazionale, rispetto a quelle del Sud, dove tutti e tre gli indicatori si posizionano al di sotto di tale media.

