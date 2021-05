La doppietta di Cavani e i tre gol giallorossi: gli highlights di Roma-United

La Redazione24

,

venerdì 07 Maggio 2021.

La doppietta di Cavani e i tre gol giallorossi: gli highlights di Roma-UnitedLa sintesi della vittoria per 3-2 della Roma contro il Manchester United nella semifinale di ritorno di Europa League: doppietta di Cavani, gol di Dzeko, Cristante e Karsdorp. Vanno avanti gli inglesi per via della vittoria 6-2 dell’andata.

