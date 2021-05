Matthaus: “L’Inter è forte quanto la mia, ma in questa io non giocherei”

Matthaus: “L’Inter è forte quanto la mia, ma in questa io non giocherei”Il grande ex nerazzurro guarda avanti: “Ottenere risultati in Europa? Non sono così pessimista”. E su Mourinho: “Non è più speciale come prima. In Italia siete troppo attaccati ai nomi e al passato”

