Roma, niente miracolo: la vittoria sullo United non basta

Roma, niente miracolo: la vittoria sullo United non bastaDoppietta di Cavani per i Red Devils, Dzeko, Cristante e l’autogol di Telles (sul tiro di Zalewski) illudono i giallorossi. In finale ci vanno gli inglesi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 07 Maggio 2021.

Roma, niente miracolo: la vittoria sullo United non bastaDoppietta di Cavani per i Red Devils, Dzeko, Cristante e l’autogol di Telles (sul tiro di Zalewski) illudono i giallorossi. In finale ci vanno gli inglesi

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA