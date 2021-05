Salernitana e Monza, che lotta per la A! Pescara e Reggiana in Serie C

Salernitana e Monza, che lotta per la A! Pescara e Reggiana in Serie CI campani battono l’Empoli, Balotelli guida l’inseguimento dei brianzoli contro il Cosenza: -2 dai granata. Lecce a -4 e niente promozione diretta. In coda resterà in B solo una tra Pordenone e Cosenza continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

