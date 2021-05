Conte: “Nei 2 anni qui mi sono superato. La vittoria deve essere una droga”

Conte: “In questi due anni all’Inter mi sono superato. La vittoria deve essere una droga”Il tecnico nerazzurro elogia il gruppo e si prende dei meriti: “Ho dovuto mettere tutto me stesso, non ho mollato di una virgola. Non l’impresa più grande, ma la più difficile” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 08 Maggio 2021.

Conte: “In questi due anni all’Inter mi sono superato. La vittoria deve essere una droga”Il tecnico nerazzurro elogia il gruppo e si prende dei meriti: “Ho dovuto mettere tutto me stesso, non ho mollato di una virgola. Non l’impresa più grande, ma la più difficile”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA