Inter, che show: prima la festa, poi Sanchez e Co abbattono la Samp

Inter, che show: prima la festa, poi Sanchez&Co abbattono la SampDoppietta per il cileno, in gol anche Gagliardini, Pinamonti e Lautaro (Keita per il Doria): Conte a quota 85, mercoledì c’è la Roma. Alle 16:35 da brividi l’arrivo della squadra a San Siro continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 08 Maggio 2021.

