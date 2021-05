Riapre il Museo di Cirò Marina, l’associazione Frammenti invita i cittadini il 10 maggio a “Miti e Riti di San Cataldo”

Un percorso demo etno- antropologico, laboratorio a colori per bambini e mostra dei vestitini votivi

Cirò Marina,

sabato 08 Maggio 2021.

In occasione della riapertura del museo civico archeologico, forzatamente chiuso a causa delle restrizioni per il contenimento della diffusione del virus Sars_Cov_2, l’associazione Frammenti che si occupa della gestione del Polo Museale, è lieta di invitare la popolazione tutta all’evento “Miti e Riti di San Cataldo”.

Un percorso demo etno- antropologico, laboratorio a colori per bambini e mostra dei vestitini votivi. Nel massimo rispetto delle norme anti-COVID sarà possibile visitare le sale del museo, visitare la mostra allestita con gli abiti votivi di San Cataldo e per i più piccoli laboratorio artistico a tema San Cataldo. L’ordinanza, con il passaggio della Calabria a zona gialla e la festa patronale di San Cataldo sono occasioni che ci permettono di riappropriarci della “normalità” e rivivere momenti conviviali. La riapertura del Museo e la mostra sono previsti per lunedì 10 maggio dalle ore 17:00.

