A Milanello fumogeni e cori: la carica dei tifosi rossoneri prima della partenza della squadra

domenica 09 Maggio 2021.

A Milanello fumogeni e cori: la carica dei tifosi rossoneri prima della partenza della squadraIn vista della sfida delle 20.45 in casa della Juventus, molti tifosi del Milan hanno voluto far sentire la loro vicinanza ai calciatori, prima della loro partenza per Torino, con cori e fumogeni fuori dai cancelli di Milanello

