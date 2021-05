Al via le iscrizioni al Corso SAB (Somministrazione Alimenti e Bevande) necessario per aprire bar, ristorante, pasticceria, pizzeria, gelateria, tavola calda, anche un e-commerce di generi alimentari

Approfittane adesso, causa Covid-19 il corso ed esame sono totalmente on line

La Redazione

Cirò Marina,

domenica 09 Maggio 2021.

Il corso SAB (Somministrazione di Alimenti e Bevande), fino al 1999 conosciuto come REC (Registro Esercenti il Commercio), è il percorso formativo necessario per ottenere l’abilitazione all’esercizio delle attività di commercio alimentare e per la vendita di generi alimentari e bevande.

Approfittane adesso, causa Covid-19 il corso ed esame sono totalmente on line.

Anche se non devi aprire adesso l’attività di Somministrazione Alimenti e Bevande, è un titolo che potrà servirti sempre nel futuro.

Costo: € 532 € 399

Durata del corso: 90 ore

Iscrizioni: aperte

Requisiti di accesso: Licenza media, età minima di 18 anni compiuti

Per informazioni contattare

Centro Formazione SECOM

CIRO’ MARINA KR

Tel. e WhatsApp 0962371572

centroformazione@secom.it

