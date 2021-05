Fonseca: “Io ancora in Italia? Vediamo, ora non posso dire niente…”

Fonseca: “Io ancora in Italia? Vediamo, ora non posso dire niente…”Il tecnico della Roma non esclude la sua permanenza in Serie A nonostante il divorzio già annunciato dal club giallorosso. Poi, torna sul secondo tempo di Manchester e ribadisce: “Non avevamo ragione per cambiare” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

domenica 09 Maggio 2021.

