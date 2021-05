Hamilton: “Ero indeciso se seguire il team”. Verstappen: “Dopo il pit non avevo più speranze”

domenica 09 Maggio 2021.

Hamilton: “Ero indeciso se seguire il team”. Verstappen: “Dopo il pit non avevo più speranze”Grande soddisfazione per Lewis Hamilton dopo la vittoria numero 98. Il pilota Mercedes sul pit stop che ha deciso la gara: “Un azzardo che ha pagato”. Realista Max Verstappen, che deve accontentarsi del secondo posto dopo aver condotto in testa buona parte della gara: “Siamo cresciuti tanto ma non siamo ancora al livello della Mercedes”

