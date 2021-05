Il nuovo presidente ff della Provincia di Crotone Vincenzo Lagani: “Lavorerò con senso di responsabilità e spirito collaborativo”

La nota del nuovo presidente Vincenzo Lagani

La Redazione

Crotone,

domenica 09 Maggio 2021.

Le mie prime, e anche emozionate parole, durante il passaggio della fascia di presidente facente funzioni della Provincia di Crotone da Simone Saporito, sono state: “Lavorerò con senso di responsabilità e spirito collaborativo come ha fatto chi mi ha preceduto, puntando sulla concertazione e sul lavoro di squadra, per rafforzare la rete istituzionale e garantire all’ente e quindi al territorio continuità amministrativa, ma soprattutto per garantire e salvaguardare i progetti già in corso e quelli che sono in fase di definizione”.

La Provincia di Crotone dopo un lungo periodo in cui sopravvivere era la priorità, in cui si cercava di far fronte ad un susseguirsi di emergenze, il più delle volte rincorrendole, è entrata in una nuova fase: finalmente “vive”.

Lo fa guardando con speranza al futuro, con la forza di chi ha dalla sua parte progetti, molti già finanziati e tanti altri in attesa di esserlo, un lavoro portato avanti dai tecnici, dai dipendenti, dai dirigenti, e che ha trovato nei consiglieri provinciali, in tutti i consiglieri provinciali, e in chi ha rivestito il ruolo di presidente e di presidente facente funzioni, supporto, entusiasmo e collaborazione.

In questa fase storica, in questo momento di transizione istituzionale e amministrativo, l’Ente non ha casacca politica, in questo momento siamo tutti al servizio della comunità e lo siamo consapevoli delle necessità di dare ognuno il proprio contributo di esperienza, di professionalità e anche di umanità.

Il Presidente facente funzioni ha il dovere di guidare l’Ente affinchè i processi virtuosi avviati non abbiano una battuta di arresto, e affinchè si rispettino gli adempimenti normativi, soprattutto quelli di natura finanziaria.

L’aver ricevuto ed incontrato una delegazione di Fratelli d’Italia non deve avere nessun altro significato se non quello che mi ha animato in qualità di presidente facente funzioni: un saluto istituzionale.

Spiace se qualcuno ha voluto attribuirgli altri significati, altro valore, e soprattutto altri obiettivi.

La Provincia di Crotone in questo momento ha bisogno di una guida serena, emancipata ed autonoma rispetto alle dinamiche politiche, per quelle ci sarà tempo, un altro tempo!

La Provincia di Crotone ora ha bisogno di uomini e donne che insieme, non divisi, non contrapposti, siano in grado di traghettare l’Ente fino alle prossime elezioni, assicurando stabilità e continuità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA