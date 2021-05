Berrettini k.o. con Zverev, sfuma il primo 1000. “Tornerò per vincere, adesso Roma”

lunedì 10 Maggio 2021.

Berrettini k.o. con Zverev, sfuma il primo 1000. “Tornerò per vincere, adesso Roma”Matteo battuto in tre set non nasconde il rammarico: “Questo è uno sport pazzo, è stata una settimana incredibile”. Sascha: “Presto toccherà a te”

