Corsa Champions: in 5 per 3 posti. Atalanta, Napoli e Milan favorite

Corsa Champions: in 5 per 3 posti. Atalanta, Napoli e Milan favoriteDopo il 3-0 allo Stadium, ai rossoneri basterebbero 6 punti per centrare l’obiettivo (a meno di un improbabile arrivo a 4 con Dea, partenopei e bianconeri). Il calendario favorisce nettamente le squadre di Gattuso e Gasperini. Alla Lazio serve un’impresa continua a leggere su […]

La Redazione24

,

lunedì 10 Maggio 2021.

