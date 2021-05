Crotone: rinnovato l’accensione del Cero Votivo offerto dall’Amministrazione comunale a Maria di Capo Colonna

Si è rinnovato ieri sera, nel corso della Solenne Liturgia Pontificale nella Basilica Cattedrale presieduta da Sua Eccellenza Mons. Angelo Raffaele Panzetta, l’omaggio della comunità a Maria di Capo Colonna, Patrona della Città

La Redazione

Crotone,

lunedì 10 Maggio 2021.

“E’ stata una delle più grandi emozioni della mia vita poter esprimere, per la prima volta da sindaco, la devozione e l’amore dell’intera comunità cittadina per Maria di Capo Colonna. Con questo gesto simbolico si rinnova il legame tra Maria e il suo popolo. Tutti i crotonesi, anche quelli che vivono fuori città, si stringono alla loro Patrona. In un tempo difficile guardiamo con speranza e fiducia alla nostra guida spirituale” ha detto il sindaco Vincenzo Voce

