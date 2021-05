Il giovane maestro De Leo vola ai confini della Francia e si aggiudica la qualifica di Istruttore

Vincenzo De Leo: “È stata un emozione unica per me e per la mia scuderia”

Cirò Marina,

lunedì 10 Maggio 2021.

Concluso il corso istruttori di Accademia Iberica, dove gli esami sono stati svolti a Torino presso il centro “El Canto Rodado”, un meraviglioso centro ippico in mezzo alla natura di Trana.

È stata dura ma c’è l’ho fatta a raggiungere questo traguardo perché, c’è ne saranno altri dove già sto puntando, -afferma De Leo-, gli esami sono stati svolti il 24 e 25 Aprile, eravamo in 5 ed è stato ancora più emozionante essere il più piccolo in mezzo a diversi istruttori con un bagaglio di esperienza nel campo equestre, insieme alla giuria composta dalla dott.sa Tiziana Gurrisi e dal maestro spagnolo Roberto Bruno.

De Leo è propietario di un centro Ippico situato a Cirò Marina, dove svolge diverse attività (Lezioni di Equitazione di varie discipline, Concorsi, Addestramento Cavalli).

Per fine Agosto voleró in Spagna precisamente a Córdoba per specializzare ed aggiungere sempre un qualcosa in più al mio brevetto.

Ora stiamo puntando a portare anche i nostri ragazzi a livelli alti e soprattutto punterò sempre in alto così da raggiungere la vetta e far emergere come già stiamo facendo, un qualcosa anche nella nostra Calabria.

Vi aspettiamo presso il nostro centro situato all’entrata di Cirò Marina





