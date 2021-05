In A dopo 23 anni: Salernitana, dalla vittoria alla festa in campo

In A dopo 23 anni: Salernitana, dalla vittoria alla festa in campoLa squadra di Castori con la vittoria sul Pescara per 3-0 conquista la promozione in Serie A. I campani mancavano nella massima serie dalla stagione 98/99. Al fischio finale grande festa in campo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

lunedì 10 Maggio 2021.

