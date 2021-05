Ingaggi Inter, i nerazzurri che guadagnano di più: tre non sono titolari

Ingaggi Inter, i nerazzurri che guadagnano di più: tre non sono titolariLa crisi dovuta alla pandemia da Covid non ha risparmiato nemmeno il mondo del calcio e Steven Zhang sta pensando a un accordo con giocatori dell’Inter per gli stipendi arretrati. Ecco la top 10 dei nerazzurri con gli ingaggi più alti continua a leggere […]

La Redazione24

,

lunedì 10 Maggio 2021.

Ingaggi Inter, i nerazzurri che guadagnano di più: tre non sono titolariLa crisi dovuta alla pandemia da Covid non ha risparmiato nemmeno il mondo del calcio e Steven Zhang sta pensando a un accordo con giocatori dell’Inter per gli stipendi arretrati. Ecco la top 10 dei nerazzurri con gli ingaggi più alti

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA