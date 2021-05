Niente Continassa per Ronaldo: era a Maranello con Agnelli ed Elkann

Niente Continassa per Ronaldo: era a Maranello con Agnelli ed ElkannCR7 si è presentato in visita agli stabilimenti Ferrari con i vertici di Exor e di Juventus per un blitz dai contorni istituzionali. Il portoghese ha incontrato il team principal Binotto ed i piloti Leclerc e Sainz continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 10 Maggio 2021.

Niente Continassa per Ronaldo: era a Maranello con Agnelli ed ElkannCR7 si è presentato in visita agli stabilimenti Ferrari con i vertici di Exor e di Juventus per un blitz dai contorni istituzionali. Il portoghese ha incontrato il team principal Binotto ed i piloti Leclerc e Sainz

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA