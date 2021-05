“Pensieri di un giovane”, prima raccolta poetica del giovanissimo Alessandro Terminelli di Cirò Marina

Un piccolo scrigno che racchiude pensieri profondi di vita e quotidianità di un giovane

La Redazione

Cirò Marina,

lunedì 10 Maggio 2021.

Pensieri di un giovane, edizione Veliero, questo il titolo della prima raccolta poetica del giovanissimo Alessandro Terminelli. Un piccolo scrigno che racchiude pensieri profondi di vita e quotidianità di un giovane che, in queste sue prime poesie, racchiude sentimenti, pensieri, riflessioni, angosce, sogni, delusioni, progetti e speranze. Un tumulto di sentimenti che invitano ad esplorare e conoscere un animo sensibile che spesso è invisibile a chi, nella propria distrazione, non percepisce in modo completo.

Alessandro Terminelli, è nato a Klin (Fed. Russa), il 14 luglio del 2001. Vive a Cirò Marina e sta completando i suoi studi a Siena. Ha sempre amato scrivere, nella scrittura, dice Alessandro, ritrovo la mia serenità, il mio sfogo alla vita ed il mio essere semplice nonostante il carattere apparentemente forte introverso.

La passione per la scrittura è sempre stata parte della sua vita, incoraggiata dalla madre, insegnate, Mariella Vulcano e dai tanti esempi di amore per la lettura e la scrittura che in famiglia non mancano, come la nonna materna, la poetessa Adriana Capoano e lo zio Monsignor Terminelli. E’ da dire che Alessandro, potrà con orgoglio, inserire il suo piccolo capolavoro letterario, accanto a quelli di famiglia.

Alessandro, entusiasta di questa prima raccolta poetica ha già pronta la seconda raccolta. Intanto questo primo libro, può essere un esempio di crescita personale che può di certo, per il contenuto, essere di esempio e confronto con i suoi coetanei.

Alessandro Terminelli, ha voluto dedicare questo libro alla nonna paterna, alla sua famiglia e con la generosità e altruismo che lo contraddistingue, a tutte le persone che ha conosciuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA