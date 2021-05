Pioli: “Partita di grande qualità e sacrificio. Ma non è ancora fatta”

Pioli: “Partita di grande qualità e sacrificio. Ma non è ancora fatta…”“Felice per la società che ci ha messo nelle condizioni di fare tutto al meglio. E per i tifosi che ci hanno emozionato stamattina. Ibra? Niente di grave ma si gioca già mercoledì” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 10 Maggio 2021.

Pioli: “Partita di grande qualità e sacrificio. Ma non è ancora fatta…”“Felice per la società che ci ha messo nelle condizioni di fare tutto al meglio. E per i tifosi che ci hanno emozionato stamattina. Ibra? Niente di grave ma si gioca già mercoledì”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA