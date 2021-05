Salernitana in A: Lotito dovrà cederla, proibita la doppia proprietà

Salernitana in A: Lotito dovrà cederla, proibita la doppia proprietàIl patron della Lazio avrà 30 giorni di tempo per la cessione dei campani (in mano al figlio e al cognato) dalla fine dei playoff. Le norme federali vietano infatti la multiproprietà nella stessa categoria continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

lunedì 10 Maggio 2021.

