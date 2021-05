Torre Melissa è per la 10^ volta “Bandiera Blu” per le spiagge più belle e incontaminate

Consegnata nella mattinata di oggi, la decima Bandiera Blu al Comune di Melissa

Torre Melissa,

lunedì 10 Maggio 2021.

Anche quest’anno il Comune di Melissa viene premiato con la Bandiera Blu, consegnata oggi, lunedi 10 maggio 2021, in videoconferenza alle ore 11:00, a ritirare virtualmente il riconoscimento internazionale il Sindaco Raffaele Falbo.

La Bandiera Blu è un riconoscimento attribuito, in base a rigorosi controlli effettuati dalla Fee (Foundation for Environmental Education) alle spiagge certificate per la qualità ambientale non solo delle loro acque, ma anche per i servizi in spiaggia, per gli spazi verdi, per i parametri di vivibilità e di sostenibilità verso i turisti.

Un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987, anno europeo dell’Ambiente, che viene assegnato ogni anno in 48 Paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei, con l’obiettivo di certificare la qualità ambientale delle località turistiche balneari.

Sono 15 le Bandiere blu in Calabria, la Fee ha scelto Melissa, Cirò Marina, Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Diamante, Roseto Capo Spulico, Trebisacce, Villapiana, Sellia Marina, Soverato, Tropea, Roccella Jonica e Siderno.

