Zero tiri in porta: Ronaldo fantasma in campo e nel futuro della Juve

Zero tiri in porta: Ronaldo fantasma in campo e nel futuro della JuveNel primo tempo il portoghese non ha neanche toccato un pallone in area, ha vagato molto per il campo senza mai trovare la posizione: la prestazione più deludente nella notte più importante continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

lunedì 10 Maggio 2021.

