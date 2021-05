A un mese dall’Europeo, l’Italia è quasi fatta. Raspadori come Pablito ’78?

A un mese dall’Europeo, l’Italia è quasi fatta. Raspadori come Pablito ’78?Gli Azzurri già sicuri sono 22: Verratti non preoccupa, Di Lorenzo ok, piace Grifo. Mancini non ha ancora deciso se aggiungere un attaccante: il 21enne del Sassuolo, ideale per il suo gioco, può essere la sorpresa

