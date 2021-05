Nasce a Crotone l’ADC l’associazione dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, presidente Antonio Gallella

La Costituzione dell’Associazione ADC Sezione di CROTONE segna una svolta nel panorama associativo della categoria

La Redazione

Crotone,

mercoledì 12 Maggio 2021.

I dottori commercialisti e gli esperti contabili iscritti all’ODCEC di CROTONE hanno una nuova e più forte associazione sindacale di riferimento, ben strutturata, radicata nel territorio e vicina alle istanze dei suoi associati. L’Associazione è nata grazie alla lungimiranza del suo fondatore, dott. Antonio Gallella, che ne diventa anche il primo Presidente, per la Sua esperienza attiva e costruttiva nella vita dell’Ordine e della Cassa Previdenza.

Un germe che ha dato vita a quella che è l’ADC Sezione di CROTONE oggi: un’Associazione attiva, dinamica, aperta al confronto, sempre attenta alle esigenze e capace di raccogliere le istanze dei suoi associati – dalla condivisione dei problemi legati alla quotidianità della professione, alla raccolta di idee – che vengono condivise e proposte a livello nazionale; capace di offrire, inoltre, servizi di aggiornamento professionale di alto profilo.

Gli obiettivi

Nell’ambito delle linee programmatiche tracciate dall’associazione nazionale – l’impegno, a livello locale, è quello di valorizzare e rappresentare la voce della categoria, attuando un piano di azione qualificato e concreto volto ad una maggiore collaborazione con gli interlocutori di riferimento (enti tributari, giudiziari, imprese e PA) ed alla rivendicazione del ruolo del Dottore Commercialista ed Esperto Contabile dei principi di deontologia professionale.

L’attuale periodo di riformismo unitamente alla generalizzata crisi economica che incidono negativamente sulla vita professionale, può comunque trasformarsi in una riqualificazione della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, e per porre in essere azioni atte ad affrontare il presente immerso in un processo di trasformazione del mondo pubblico e privato ed in cui si sta delineando un nuovo profilo di Professionista.

A riguardo l’intero Consiglio Direttivo, consapevole del fatto che l’unione sia molto più premiante e produttiva rispetto alle divisioni, sostiene e promuove lo spirito associativo, per il continuo confronto che ne scaturisce e per gli effetti positivi che la vita associativa può determinare nella nostra crescita personale e professionale (la Costituzione Italiana, all’art.18, riconosce ai cittadini la facoltà di associarsi come un “diritto”, tale, in quanto attiene alla sfera dell’emancipazione del singolo e della collettività). E’ questo l’obiettivo principale della Sezione locale ADC KR: incontrarsi e confrontarsi per crescere, per poter essere una categoria unita ed organizzata.

Per condividere tale progetto è indispensabile far conoscere l’Associazione e le sue attività ed al tempo stesso allargare la base associativa, acquisendo la disponibilità di colleghi giovani e meno giovani propensi a dedicare un po’ del proprio tempo alla vita associativa di categoria. Ed è in quest’ottica che opera l’Associazione: per ampliare le opportunità di incontro attraverso attività di studio, di ricerca, di formazione e di aggiornamento professionale nonché di rivendicazione sindacale e di sana e gioiosa convivialità.

Il Consigio direttivo dell’Associazione ADC di Crotone è costituito da Antonio Gallella (Presidente), Aldo Siniscalchi (Vice-Presidente), Barbara Brunetti (Segretario), Nicola Turano (Tesoriere) Marinella Pace (Consigliere), Luigi Greco (Consigliere), Antonio Scarpelli (Consigliere).

