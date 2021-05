Alessandro Milito è il coordinatore del Circolo online “Nilde Iotti” del Partito Democratico di Crotone

Milito, 28 anni il più giovane degli iscritti, è stato eletto, all’unanimità, nell’assemblea che si è svolta il 9 maggio, in modalità “a distanza”

Crotone,

giovedì 13 Maggio 2021.

Il circolo online “Nilde Iotti” è nato lo scorso mese di aprile per iniziativa di 37 militanti del partito, ma come ha spiegato Milito, già da oggi accoglierà l’ingresso di nuovi aderenti: «Sono state tantissime, con nostra sorpresa, le donne e gli uomini che ci hanno contattato in questi giorni con la curiosità di aderire al circolo. È il segno che in città c’è la voglia di tornare a fare politica e che l’assenza del Partito Democratico nel consiglio comunale è una ferita che dobbiamo provare a curare». Al momento sono circa una decina le iscrizioni già raccolte, ma Milito è soprattutto ai giovani che guarda: «Nella prossima settimana organizzeremo un incontro con i Giovani Democratici, perché al momento io, che ho 28 anni, sono il più giovane del circolo e questa è una cosa che non ci rende orgogliosi perché i giovani, quelli più giovani di me, devono essere coinvolti. Da tempo i Giovani democratici nel crotonese soffrono la mancanza di un vero partito con il quale confrontarsi: tutto questo deve finire».

Oltre ad eleggere il nuovo coordinatore, l’assemblea ha anche discusso di una serie di priorità di cui il circolo si occuperà nei prossimi giorni: il degrado dei quartieri, le emergenze della periferia, il trasporto urbano, il lavoro, l’ambiente e la salute, queste saranno le tematiche dalle quali la discussione politica dovrà ripartire. «Il lavoro da fare è tantissimo – conclude il coordinatore – sia sotto l’aspetto organizzativo del circolo che sotto l’aspetto politico. Dobbiamo lavorare innanzitutto sulla fiducia della gente e in particolare su quella dei nostri elettori che, spaesati dalla assenza del Partito, sono stati costretti all’ultima tornata elettorale a guardare altrove. Dobbiamo ridare dignità al Partito democratico di Crotone e al centrosinistra, ricominciando a fare Politica e ritornando ad occuparci dei problemi reali della cittadinanza».

Alessandro Milito, ha 28 anni, è un avvocato attualmente funzionario nella pubblica amministrazione. È iscritto al Partito Democratico da quando frequentava il Liceo, ha ricoperto diversi ruoli all’interno dei Gd, di cui è stato coordinatore cittadino fino a poco tempo fa.

