Lautaro, l’agente: “Rinnovo in stand-by, prima vogliamo capire il futuro dell’Inter”

Lautaro, l’agente: “Rinnovo in stand-by, prima vogliamo capire il futuro dell’Inter”Alejandro Camaño sulla situazione del Toro: “Il Real Madrid? Per ora non parlo con altre squadre… Hakimi? Oggi dico che rimane” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 13 Maggio 2021.

Lautaro, l’agente: “Rinnovo in stand-by, prima vogliamo capire il futuro dell’Inter”Alejandro Camaño sulla situazione del Toro: “Il Real Madrid? Per ora non parlo con altre squadre… Hakimi? Oggi dico che rimane”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA