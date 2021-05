Milan da applausi: i 7 gol al Toro in un minuto

Milan da applausi: i 7 gol al Toro in un minutoNella gara della 36ª giornata di Serie A, il Milan vince per 7-0 in casa del Torino. In gol Theo Hernandez (2), Kessie, Brahim Diaz e Rebic (3). Guarda le foto più belle del match continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 13 Maggio 2021.

Milan da applausi: i 7 gol al Toro in un minutoNella gara della 36ª giornata di Serie A, il Milan vince per 7-0 in casa del Torino. In gol Theo Hernandez (2), Kessie, Brahim Diaz e Rebic (3). Guarda le foto più belle del match

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA